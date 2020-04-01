Почти 1 тыс. вернувшихся из загранкомандировок челнинцев остаются под наблюдением

В Набережных Челнах 2 тыс. человек вернулись из загранкомандировок, сообщил глава города.

По его словам, 1086 человек провели две недели в режиме самоизоляции. Никаких признаков заболевания у них не было обнаружено.

Сейчас более 950 человек еще остаются на двухнедельном карантине дома. Если спустя 14 дней у них все будет хорошо, то они смогут вернуться к обычной жизни.

Также мэр города подчеркнул, что в ходе проверок людей, вынужденных соблюдать карантин после прибытия из-за границы, выявлено: более 20 из них отсутствовали дома.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом находятся 13 человек.

