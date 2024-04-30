МЧС России продолжает работу в пострадавших от паводков регионах

Специалисты МЧС России продолжают работу в Тюменской и Курганской областях, а также в Оренбургской области. В этих регионах борются с последствиями паводков, вызванных весенним таянием снега.

В Тюменской области

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим продолжает колебаться. В районе села Ильинка он снизился на 4 сантиметра и составляет 858 сантиметров. В городе Ишим он повысился на 7 сантиметров и составляет 1 052 сантиметра. В районе села Абатское он поднялся на 7 сантиметров и составляет 1 221 сантиметр. В Абатском районе основные усилия направлены на защиту участка федеральной трассы Тюмень — Омск. Также в селе Абатское эвакуировали население и животных.

По состоянию на сегодняшний день, в 36 населенных пунктах остаются подтопленными 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков и 25 участков автодорог. Всего в области эвакуированы более 6 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 665 человек, из них 231 ребенок.

В Курганской области

Уровень воды в реке Тобол на территории города Кургана составляет 843 сантиметра. За сутки в 9 населенных пунктах от воды освободились 322 жилых дома и 433 приусадебных участка. Остаются подтопленными 825 жилых домов, 6 773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог.

Всего было расчищено 52 затора общим объемом 865 кубических метров.

В Оренбургской области

Остаются подтопленными 6 778 жилых домов и 11 957 приусадебных участков. Всего откачано более 626 тысяч кубометров воды. За сутки освободились от воды 1 158 жилых домов. Дезинфицирующими средствами обработано более 16 тысяч строений.

Артем Гафаров