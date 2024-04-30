Из-за аномального подъема уровня воды в Тюменской области сдвинут срок пика паводка

В Тюменской области из-за аномального подъема уровня воды в реках Ишим и Тобол пик паводка сдвигается на более поздние сроки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление губернатора Александр Моор.

— Мы думали, что пик подъема воды в реке Ишим в селе Абатское придется на вчера или на позавчера. Но река ведет себя непредсказуемо: сегодня утром мы вновь увидели небольшой рост уровня воды. Сейчас он составляет 12 метров 22 сантиметра, что на 74 сантиметра выше максимума 2017 года, — отметил губернатор.

На федеральной трассе Р-402, по словам губернатора, сохраняется режим реверсивного движения, чтобы снизить количество пробок на дороге.

Напомним, уровень реки Ишим у села Абатское за последние сутки поднялся на 2 метра и достиг 1 129 см, сообщил губернатор Тюменской области в своих социальных сетях. Вода закрыла всю пойму у федеральной трассы Тюмень — Омск.

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Разиль Самигуллин