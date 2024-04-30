В Казани кондуктор автобуса причинил телесные повреждения пассажиру: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Российской Федерации по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после сообщения о том, что в Казани кондуктор автобуса нанес телесные повреждения одному из пассажиров.

Пострадавший получил травмы на остановке общественного транспорта. Подробности инцидента пока неизвестны. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), — сообщило ведомство.

Напомним, накануне в Сети распространилось видео, на котором кондуктор избивает лежащего на земле мужчину возле ТЦ «Мега». По сообщениям различных telegram-каналов, причиной конфликта стали проблемы при оплате проезда.

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Артем Гафаров