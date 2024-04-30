В Казани за сутки задержали семь пьяных водителей

По сообщению Госавтоинспекции по Казани, за 29 апреля в городе произошло 86 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них есть пострадавший — произошло падение пассажира в общественном транспорте.

Также сообщается о задержании 7 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и 5 водителей без права управления транспортными средствами.

Кроме того, 3 человека были доставлены в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

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Артем Гафаров