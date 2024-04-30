В Хабаровском крае произошел пожар из-за которого невозможно транспортное сообщение по земле

В Хабаровском крае произошел пожар из-за которого невозможно транспортное сообщение по земле, передвижение осуществляется только по воде. Возгорание случилось на острове Дачный, горит сухая растительность. В настоящее время на место горения сброшено 108 тонн воды.

В ликвидации пришествия участие принимают 30 специалистов, 3 единицы техники, а также вертолет Ми-8. В настоящее время в 14 муниципалитетах Хабаровского края действует особый противопожарный режим.

Ранее на «деловом понедельнике» начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин сообщил, что с начала года в Казани зарегистрировано 213 пожаров. На них пострадали 18 человек и еще шестеро погибли, а 16 горожан удалось спасти. Возгораний в лесопарковых зонах не было.

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Разиль Самигуллин