В Татарстане штрафовать за выход из дома без пропуска начнут с завтрашнего дня

Оперативный штаб по коронавирусу в Татарстане сообщил, что со 2 апреля граждан начнут штрафовать за передвижение вне дома без специального пропуска.

Пока сотрудники правоохранительных органов ведут разъяснительную работу по получению и действию специальных пропусков, которые дают право жителям республики передвигаться в период самоизоляции, передает «Татар-информ»

Ранее МВД Татарстана начало проводить мониторинг городов и муниципальных образований республики на предмет нахождения жителей вне зоны самоизоляции без причины.

