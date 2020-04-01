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Общество

В Татарстане штрафовать за выход из дома без пропуска начнут с завтрашнего дня

09:46, 01.04.2020 23
В Татарстане штрафовать за выход из дома без пропуска начнут с завтрашнего дня

Оперативный штаб по коронавирусу в Татарстане сообщил, что со 2 апреля граждан начнут штрафовать за передвижение вне дома без специального пропуска.

Пока сотрудники правоохранительных органов ведут разъяснительную работу по получению и действию специальных пропусков, которые дают право жителям республики передвигаться в период самоизоляции, передает «Татар-информ»

Ранее МВД Татарстана начало проводить мониторинг городов и муниципальных образований республики на предмет нахождения жителей вне зоны самоизоляции без причины.

Общество Татарстан
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комментарии 23

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Какая же, на хрен, это самоизоляция. Если пропуска и штрафы-это принудительная изоляция.
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  • Анонимно 01 апр
    На каком основании штрафовать будут? Ведь режим ЧП не введен? Просто тотальный контроль вводят за людьми? Да здраствует совок и полицейское государство!!! Ураааааа!!!
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    Анонимно 01 апр
    Верно, ответственность не предусмотрена при таких обстоятельствах. Вброс этот своего рода соцопрос. Но это далеко не "совок".
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    Анонимно 01 апр
    Если верить конституции, граждане РФ имеют право свободно перемещаться по её территории.
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    Анонимно 15:23
    Но, тем не менее, почему-то сидят в СИЗО и колониях. Нельзя отдельный абзац одного документа толковать в отрыве от всего законодательства. Ст. 6.3 КоАП смотрим внимательно
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    Анонимно 01 апр
    Значит, этого требует обстановка. В наших же интересах. Давно пора за границу было запретить ездить, всю грязь оттуда понатащили.
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  • Анонимно 01 апр
    Можно уточнить а где взять этот пропуск чтобы отправиться в маназин
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    Анонимно 01 апр
    Для похода в ближайший магазин пропуск не нужен
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    Анонимно 10:49
    Тогда нахрена пропуск требовать?
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  • Анонимно 01 апр
    Им ввести его как два пальца об асфальт.
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  • Анонимно 01 апр
    Самое интересное, что если куда надо не дозвонишься .... трубки не берут, хотя продолжают работать
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  • Анонимно 01 апр
    Можно уточнить по какому номеру телефона можно отправить СМС , чтобы получить код для передвижения
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    Анонимно 09:50
    2590 регистрация#Ф,И.О номер и серия паспорта адрес проживания далее придет код по смс,после регистрации вновь шлете смс на номер 2590 с текстом цель выхода и куда,придет еще один код на телефон,вот с ним и выходите.
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  • Анонимно 01 апр
    почему прилетают из за рубежа до сих пор и они не отводятся в спец санаторий для карантина ..пока они едут домой и покупают продукты они же могут заразить
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  • Анонимно 01 апр
    Почему не изолировали тех людей, которые из за границы приезжают??? Но всю страну 150 миллионов надо загнать по квартирам. Это издевательство.
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  • Анонимно 00:31
    Вопрос не ясен -у нас самоизоляция, карантин или ЧС. Это большая разница. А одиноким пенсионерам в магазин тоже по пропускам? Это ж бред. Хотя бы раз в неделю им придется ехать за этим пропуском, так тут больше вероятности подхватить заразу, чем от похода в магазин из дома
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    Анонимно 10:53
    Ехать за пропуском без пропуска нельзя.
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  • Анонимно 07:50
    Сегодняшний лозунг власти на местах - "борись за индекс самоизоляции!". Вот у нас он уже поднялся до 4,4 процента.
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  • Анонимно 07:54
    Если мне 70 лет, я не имею права съездить на своей машине за хлебом в ближайший магазин или в аптеку за лекарством? Волонтёров вызывать из-за бутылки молока?
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    Анонимно 10:50
    Лучше из за бутылки водки.
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  • Анонимно 08:25
    почему на рабочих местах в качестве дежурных сидят пенсионеры которым за 65 лет и получают двойную оплату во врем кошмара этого
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    Анонимно 10:50
    Двойной оплаты во время карантина нет.
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  • Анонимно 13:40
    Для коронавируса в 60 лет ты старый и в группе риска,а для пенсии – молодой и в отличной форме.
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