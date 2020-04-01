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В Татарстане запустили горячую линию по работе сервиса по СМС-пропускам

14:26, 01.04.2020 2
В Татарстане запустили горячую линию по работе сервиса по СМС-пропускам
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане запустили горячую линию по работе сервиса по СМС-пропускам: 8 800 250 9033

А также начал работать сайт covid19.tatarstan.ru. Пользователи могут позвонить или зайти на ресурс и задать все вопросы касательно СМС-регистрации и выдачи пропусков.

Напомним, правительство Татарстана подготовило порядок выдачи специальных разрешений на передвижение в период самоизоляции.

Так, получить специальное СМС нужно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения или восстановления паспорта, а также для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи.

Для того чтобы сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку и вынести мусор, разрешение не требуется.

    ТехнологииОбществоВласть Татарстан
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    комментарии 2

    комментарии

    • Анонимно 01 апр
      номер горячей линии недоступен!
      Ответить
    • Анонимно 01 апр
      Ни позвонить, ни написать нет возможности , на сайте нет поля "задать вопрос"

      Пользователи могут позвонить или зайти на ресурс и задать все вопросы касательно СМС-регистрации и выдачи пропусков.
      Источник : https://realnoevremya.ru/news/170491-v-tatarstane-zapustili-goryachuyu-liniyu-po-rabote-servisa-po-sms-propuskam
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