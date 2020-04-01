В Татарстане запустили горячую линию по работе сервиса по СМС-пропускам
В Татарстане запустили горячую линию по работе сервиса по СМС-пропускам: 8 800 250 9033
А также начал работать сайт covid19.tatarstan.ru. Пользователи могут позвонить или зайти на ресурс и задать все вопросы касательно СМС-регистрации и выдачи пропусков.
Напомним, правительство Татарстана подготовило порядок выдачи специальных разрешений на передвижение в период самоизоляции.
Так, получить специальное СМС нужно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения или восстановления паспорта, а также для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи.
Для того чтобы сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку и вынести мусор, разрешение не требуется.
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Пользователи могут позвонить или зайти на ресурс и задать все вопросы касательно СМС-регистрации и выдачи пропусков.
Источник : https://realnoevremya.ru/news/170491-v-tatarstane-zapustili-goryachuyu-liniyu-po-rabote-servisa-po-sms-propuskam