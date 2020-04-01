В Казани индекс самоизоляции вырос до 4,4

В Казани вырос «Индекс самоизоляции» от «Яндекса» — на 20:00 он составлял 4,4 балла из 5 возможных.

«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома», — сообщили в компании.

Стоит отметить, что в течение дня индекс держался в пределах 3,8—3,9 балла.



Напомним, сегодня утром индекс составил 4 балла. Еще 28 марта индекс самоизоляции был 2,8 балла, утром 30 марта он достиг 2,9 балла. 31 марта индекс самоизоляции максимально поднимался до 3,8 баллов.