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В Казани индекс самоизоляции вырос до 4,4

22:11, 01.04.2020
В Казани индекс самоизоляции вырос до 4,4
Фото: realnoevremya.ru

В Казани вырос «Индекс самоизоляции» от «Яндекса» — на 20:00 он составлял 4,4 балла из 5 возможных.

«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома», — сообщили в компании.

Стоит отметить, что в течение дня индекс держался в пределах 3,8—3,9 балла.

Напомним, сегодня утром индекс составил 4 балла. Еще 28 марта индекс самоизоляции был 2,8 балла, утром 30 марта он достиг 2,9 балла. 31 марта индекс самоизоляции максимально поднимался до 3,8 баллов.

Общество Татарстан
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