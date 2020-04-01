В Казани индекс самоизоляции вырос до 4,4
В Казани вырос «Индекс самоизоляции» от «Яндекса» — на 20:00 он составлял 4,4 балла из 5 возможных.
«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома», — сообщили в компании.
Стоит отметить, что в течение дня индекс держался в пределах 3,8—3,9 балла.
Напомним, сегодня утром индекс составил 4 балла. Еще 28 марта индекс самоизоляции был 2,8 балла, утром 30 марта он достиг 2,9 балла. 31 марта индекс самоизоляции максимально поднимался до 3,8 баллов.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым