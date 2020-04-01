Путин дал правительству полномочия вводить режим ЧС в стране

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Президент России Владимир Путин наделил правительство дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса. Так, кабмин может вводить режим ЧС и повышенной готовности в стране либо на ее части. Документ опубликован на портале правовой информации.



Согласно пояснительной записке к указу, в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций правительство вправе осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Также в перечень причин, из-за которых вводится режим ЧС, предлагается ввести заболевания, представляющие опасность для окружающих.

Правительство в случае ЧС может вводить ограничения на оптовую и розничную торговлю медизделиями, устанавливать особый порядок регистрации и обращения препаратов и медизделий.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала поправку в законопроект об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.

