Хайруллин допустил возможность расширения перечня причин для выхода из дома в Татарстане

Перечень причин для покидания места изоляции в Татарстане может быть расширен, заявил сегодня глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Сейчас все причины перечислены в постановлении кабмина РТ, получение разрешения на выход осуществляется при помощи СМС-сообщений.

— Очень много негатива, всех запугали. Наша задача — с помощью таких информационных технологий сказать, что государство заботится, президент нашей республики заботится о наших жителях. Не какой-то железобетонный кордон: «Всем сидеть дома, не выходить!». Вполне возможно, перечень может расширяться, посмотрим, как система будет работать, — заявил Хайруллин.