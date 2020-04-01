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Хайруллин допустил возможность расширения перечня причин для выхода из дома в Татарстане

14:35, 01.04.2020 1
Хайруллин допустил возможность расширения перечня причин для выхода из дома в Татарстане

Перечень причин для покидания места изоляции в Татарстане может быть расширен, заявил сегодня глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Сейчас все причины перечислены в постановлении кабмина РТ, получение разрешения на выход осуществляется при помощи СМС-сообщений.

— Очень много негатива, всех запугали. Наша задача — с помощью таких информационных технологий сказать, что государство заботится, президент нашей республики заботится о наших жителях. Не какой-то железобетонный кордон: «Всем сидеть дома, не выходить!». Вполне возможно, перечень может расширяться, посмотрим, как система будет работать, — заявил Хайруллин.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Действительно все всех запугали. Особенно бабушек и наиболее законопослушных граждан. И "перегнули палку", ограничив граждан в прогулках на воздухе. И уже начинается обострение у людей хронических заболеваний: гипертензия, сердечные, суставные заболевания, т.к.нет движения. Могут и должны же люди, никуда не заходя, прогуливаться в своем районе, в парках, на набережных. Это надо предусмотреть после 5 апреля.
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