Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла закон, согласно которому пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить кредитные каникулы, предусматривающие отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

Так, в течение этих каникул не допускается начисление неустойки, предъявление досрочного погашения долга, обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Однако в этот период времени заемщик вправе досрочно погасить кредит.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Согласно нововведениям, физлица и ИП, взявшие до вступления его в силу подобный кредит, смогут до 30 сентября обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, при условии, что их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более, передает «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам из-за ситуации с коронавирусом предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян.

Также ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым. Воспользоваться данной мерой можно в том случае, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавируса.

