ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым

Банк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым. Это можно будет сделать в случае, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавируса.

«Данная мера поможет поддержать представителей малого и среднего бизнеса, попавших в сложную ситуацию, и будет содействовать сохранению их способности обслуживать свои обязательства в будущем», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также рекомендует предоставлять субъектам МСП, обратившимся с соответствующим заявлением, отсрочку погашения остатка основного долга и процентов. В свою очередь ЦБ предоставил кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы на возможные потери по ссудам компаниям МСП.

Ранее сообщалось, что Фонд развития промышленности предоставит льготные займы под 1% тем предприятиям, которые производят оборудование и материалы для борьбы с эпидемиями (лекарства, технику, расходники, средства индивидуальной защиты). Сумма такого кредита может быть от 50 до 500 миллионов рублей, срок выплаты — до 2 лет.