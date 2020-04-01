Под Зеленодольском в квартире с ножевыми ранениями обнаружено тело женщины и двоих ее детей

Фото: СУ СК РФ по РМЭ

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и двоих ее детей. Об этом сообщает в пресс-служба республиканского СУ СК России.

Убийство произошло в городе Волжск на улице 107-й Бригады. Тела 31-летней женщины, ее 14-летнего сына и 11-летней дочери с ножевыми ранениями обнаружила родственница семьи. Сообщается, что отец семейства проживал отдельно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц, малолетнего. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Татарстане трижды судимый житель Менделеевска зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Второй приемный ребенок 12 лет смог убежать.