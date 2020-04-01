Главное к утру: порядок выдачи спецразрешений на выход, техника чиновников для школьников и фейки
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 1 апреля
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о порядке выдачи специальных разрешений на передвижение в период самоизоляции а также об утверждении специальной справки. Разрешение выдается лицам, проживающим или пребывающим на территории Татарстана и зарегистрированным на специализированном сервисе.
- С сегодняшнего дня, 1 апреля, метрополитен Казани будет работать по измененному графику — с 6.00 до 21.00. Такие меры приняты для предотвращения распространения нового коронавируса. Новый режим работы будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
- С 1 по 30 апреля на региональных и муниципальных дорогах Татарстана вводится временное ограничение движения большегрузов — в указанный период запрещен проезд грузовиков, у которых нагрузка превышает 6 тонн на ось.
- Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана предложило использовать технику чиновников, находящихся на самоизоляции, для обучения школьников, у которых нет компьютеров.
- МВД России с начала 2020 года возбудило пять административных дел по факту распространения фейковой информации в интернете. По статье «Злоупотребление свободой массовой информации» возбудили пять протоколов об административных правонарушениях — два в Липецкой области, по одному в Татарстане, Амурской области и Приморском крае.
- Самым печальным сценарием развития ситуации с распространением коронавируса может быть продление режима самоизоляции на год-полтора, заявил врач-терапевт Захар Лейкин. Однако эпидемия может пойти на спад уже в апреле, прогнозирует медик. Чтобы эпидемия пошла к спаду, нужно, чтобы у 70% населения выработался иммунитет к вирусу. Для этого одним придется переболеть, а другие дождутся вакцины, на разработку которой может уйти до 1,5 года.
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