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МВД с начала года возбудило пять административных дел за распространение фейков в интернете

21:51, 31.03.2020
МВД с начала года возбудило пять административных дел за распространение фейков в интернете
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

МВД России с начала 2020 года возбудило пять административных дел по факту распространения фейковой информации в интернете.

По статье «Злоупотребление свободой массовой информации» возбудили пять протоколов об административных правонарушениях — два в Липецкой области, по одному в Татарстане, Амурской области и Приморском крае, пишет ТАСС.

Ранее в Нижнекамске женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейка о коронавирусе — она записала голосовое сообщение для знакомых о том, что город Нижнекамск закроют на картин. Вчера стало известно, что за то же самое был оштрафован житель Бугульмы.

Происшествия Татарстан
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