Эксперт предрек продление режима самоизоляции на год в худшем сценарии распространения коронавируса

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Самым печальным сценарием развития ситуации с распространением коронавируса может быть продление режима самоизоляции на год-полтора, заявил врач-терапевт Захар Лейкин.

Однако эпидемия может пойти на спад уже в апреле, прогнозирует медик.

Для того, чтобы эпидемия пошла к спаду, нужно, чтобы у 70% населения выработался иммунитет к вирусу. Для этого одним придется переболеть, а другие дождутся вакцины, на разработку которой может уйти до 1,5 года.

«Обязательно нужно следовать указаниям по соблюдению санитарного режима самоизоляции... Нужно ждать разработки вакцины... Условно говоря, 12—18 месяцев продлится режим изоляции во всех странах. В самом печальном сценарии именно так может и быть», — передает RT его слова.

Согласно последним данным, в России за последние сутки выявили 500 новых случаев заболевания коронавирусом, всего зафиксировано 2 337. 121 человек выздоровел, 17 человек умерли из-за коронавируса.