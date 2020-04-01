Правительство Татарстана официально опубликовало порядок выдачи специальных разрешений на передвижение в период самоизоляции

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о порядке выдачи специальных разрешений на передвижение в период самоизоляции а также об утверждении специальной справки. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Разрешение выдается лицам, проживающим или пребывающим на территории Татарстана, зарегистрированным на специализированном сервисе.

Ранее о том, что в Правительстве Татарстана подготовили порядок выдачи специальных разрешений на передвижение в период самоизоляции, писало «Реальное время», в распоряжении которого оказался еще не подписанный документ.