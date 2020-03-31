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Чиновники Татарстана передадут компьютеры школьникам, у которых нет доступа в интернет

22:17, 31.03.2020
Чиновники Татарстана передадут компьютеры школьникам, у которых нет доступа в интернет
Фото: realnoevremya.ru

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана предложило использовать технику чиновников, находящихся на самоизоляции, для обучения школьников, у которых нет компьютеров.

На данный момент ведомство прорабатывает различные варианты решения этого вопроса. В пресс-службе отметили, что в Татарстане примут все необходимые меры, чтобы каждый школьник имел возможность получить дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что в Татарстане не должно произойти перебоев в работе интернета. В Министерстве цифрового развития РТ заверили, что инфраструктура связи в республике готова к переходу многих граждан на режим удаленной работы или дистанционного обучения.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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