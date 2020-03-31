Чиновники Татарстана передадут компьютеры школьникам, у которых нет доступа в интернет

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана предложило использовать технику чиновников, находящихся на самоизоляции, для обучения школьников, у которых нет компьютеров.



На данный момент ведомство прорабатывает различные варианты решения этого вопроса. В пресс-службе отметили, что в Татарстане примут все необходимые меры, чтобы каждый школьник имел возможность получить дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что в Татарстане не должно произойти перебоев в работе интернета. В Министерстве цифрового развития РТ заверили, что инфраструктура связи в республике готова к переходу многих граждан на режим удаленной работы или дистанционного обучения.