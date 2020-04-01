С сегодняшнего дня метро Казани ограничит работу

С сегодняшнего дня, 1 апреля, метрополитен Казани будет работать по измененному графику — с 6.00 до 21.00. Ранее он работал до 00.00.

Такие меры приняты для предотвращения распространения нового коронавируса. Новый режим работы будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Как отмечает пресс-служба мэрии, пассажиропоток в казанском метро снизился в 4,5—5 раз.

Ранее сообщалось, что в Казани интенсивность движения упала на 40%. Пассажиропоток в общественном транспорте столицы Татарстана уменьшился вдвое.