Сегодня начинает действовать ограничение на движение грузовиков по дорогам Татарстана

С 1 по 30 апреля, на региональных и муниципальных дорогах Татарстана вводится временное ограничение движения большегрузов — в указанный период запрещен проезд грузовиков, у которых нагрузка превышает 6 тонн на ось.

Данная мера вводится для предупреждения разрушения автомобильных дорог, обеспечения их сохранности и безопасности дорожного движения в Татарстане. Ограничение не касается автобусных перевозок, перевозок пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, транспортных средств грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящих топливо, перевозок грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Перечень дорог, на которых вводится временное ограничение движения, размещен здесь.