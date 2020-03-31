Режим самоизоляции ввели уже более чем в 50 регионах России

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На 31 марта режим домашней самоизоляции объявили власти 51 региона России. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение в telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Всего в России 85 регионов и субъектов.

Напомним, 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин распространил режим самоизоляции на всех жителей города. 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил распространить принятые в Москве меры на все регионы. После этого власти российских регионов объявили о переходе на режим самоизоляции. Данная мера введена и в Татарстане.