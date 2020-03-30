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Мишустин предложил распространить принятые меры Москвы на все регионы

09:32, 30.03.2020
Мишустин предложил распространить принятые меры Москвы на все регионы
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил распространить принятые в Москве меры на все регионы.

По мнению Мишустина, задача властей сейчас — работать на опережение. Он согласился с указом мэра Москвы и предложил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру столицы России и Подмосковья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распространил режим самоизоляции на всех жителей города. Введение более жестких мер не исключил Дмитрий Медведем.

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