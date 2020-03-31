Цулыгин опроверг слухи о проблемах в работе с Умарком

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о сложностях работы с экс-нападающим уфимского клуба Линусом Умарком.

«Сложно ли было с Умарком? Нет, абсолютно. В прошлом году мы много разговаривали в тяжелые моменты, например, когда он очень долго не мог забить. Много отдавал передач, но никак не мог отличиться. Я считаю, что он понимал все наши требования. Когда не было Гриши Панина, доверяли ему и роль капитана. Если раньше говорили, что Линус играет на себя, то теперь он реально стал помогать команде», — сказал Цулыгин.

По ходу сезона в некоторых СМИ выходила информация о конфликте Умарка с тренерским штабом «Салавата Юлаева». В начале января, после поражения в Казани от «Ак Барса», шведский форвард раскритиковал Цулыгина прямо на скамейке запасных.

Напомним, ранее КХЛ объявила о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за коронавируса.

В нынешнем сезоне в регулярном первенстве «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы в шести матчах обыграли омский «Авангард» (4:2). В полуфинале Востока «Салават Юлаев» должен был встретиться с казанским «Ак Барсом».

Недавно Цулыгин рассказал о своем будущем на посту главного тренера уфимского клуба.

Момент с Умарком и Цулыгиным начинается на отметке 6.09.

