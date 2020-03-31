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Происшествия

В Нижнекамске вслед за головой нашли ноги в пакете

14:39, 31.03.2020
В Нижнекамске вслед за головой нашли ноги в пакете
Фото: pxhere.com

В Нижнекамске у лесопосадки обнаружили ноги в пакете. Очевидец сообщил полиции о своей находке 29 марта.

Предполагается, что останки могут принадлежать мужчине, чья голова была ранее обнаружена в 20 метрах от дороги, которая ведет вдоль лесного массива к поселку Красный Ключ.

По данному факту в Татарстане возбудили уголовное дело об убийстве.

В ближайшее время эксперты проведут экспертизу, передает «Нефтехиммедиа».

Напомним, днем 17 марта в Челнах на предприятии по сортировке мусора в мешке для отходов была обнаружена человеческая нога. Позже стали известны подробности этого дела.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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