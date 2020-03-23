В Челнах стали известны подробности дела о найденной в мусорном пакете человеческой ноге

В Набережных Челнах в квартире нашли тела двух мужчин 30—40 лет. У одного из них отсутствовали ноги.

Как сообщает Chelny-biz.ru, правоохранители не исключают, что именно его останки были найдены в мусорном пакете. Второй найденный — предполагаемый убийца.

По предварительной версии, мужчины снимали квартиру в 35-м микрорайоне Челнов. Один из них убил второго и пытался расчленить, однако не смог завершить начатое. После совершенного убийства мужчина покончил с собой.

Напомним, днем 17 марта в Челнах на предприятии по сортировке мусора в мешке для отходов была обнаружена человеческая нога. По предварительным данным, смерть человека наступила за двое суток до обнаружения останков. Следственные органы Следкома РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

