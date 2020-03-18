В Челнах в мусорном пакете обнаружили человеческую ногу

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков.

Так, днем 17 марта в Челнах на предприятии по сортировке мусора в мешке для отходов была обнаружена человеческая нога.

По предварительным данным, смерть человека наступила за двое суток до обнаружения останков.

Следственные органы Следкома РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинская и геномная экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следкома РТ.