«О какой самоизоляции может идти речь, когда толпы призывников бегают в трусах по военкоматам?»

Фото: Олег Тихонов

«Коронавирусный» призыв

Уже завтра начнется весенний призыв в армию: по указу президента России Владимира Путина этой весной должны отправиться служить около 135 тысяч человек. Количество призывников в Татарстане год от года меняется незначительно, весной это около 3,3 тысячи человек.

Министр обороны Сергей Шойгу уже заявлял, что призыв переносить не будут, хотя всех призывников проверят на наличие коронавируса. Но ситуация стремительно меняется: наступила всеобщая самоизоляция в трех десятках регионов, в том числе и в Татарстане, а скопление призывников в военкомате с этим понятием вяжется очень слабо. Как же пройдет весенний призыв — 2020?

Военкоматы сдвинут работу на две недели

В СМИ уже начала появляться информация о том, что фактически работа военкоматов может начаться позже формального начала призыва — не с 1-го, а с 13 апреля. Например, появлялась информация о переносе призыва в Хабаровске — «Реальному времени» не удалось подтвердить или опровергнуть эти сведения в пресс-службе Восточного военного округа.

Официально эту информацию военкомат не комментирует — в пресс-службе Центрального военного округа пока не ответили на запрос «Реального времени», а в военкомате Татарстана отказались комментировать до традиционного брифинга генерал-майора Сергея Погодина, который пройдет завтра. Но в региональную прессу Татарстана информация уже утекла:

«Призывная комиссия должна была начать свою работу с 1 апреля. Но приказом военного комиссара Татарстана Сергея Погодина работа перенесена на более поздний срок. Причина известна — это связано с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Таким образом, призывная комиссия начнет выносить решение по призыву в армию молодых алькеевцев с 13 апреля», — пишут «Алькеевские вести».

О сдвиге в работе призывных комиссий сообщают и правозащитники — например, об этом рассказал «Реальному времени» руководитель Центра миротворческих и правозащитных действий Герман Алеткин.

— Прошло решение по военкоматам о том, что все сдвигается до 13 [апреля]. Уже в ряде регионов такое решение есть. И это явно не местная инициатива — значит, было какое-то распоряжение по военкоматам с самого верха.

Какие вопросы предстоит решить военкомам?



По организации призыва остается множество вопросов.

— Если уж призыв нельзя отменить, а с этими предложениями обращались, то хотя бы чтоб соблюдались элементарные вещи. Например, назначили бы каждому конкретное время, чтобы они с восьми утра там не толпились. Чтобы соблюдались определенные меры безопасности: бахилы, маски, замерять температуру на входе в военкомат, — говорит Алеткин.

Возникает интересный казус: в условиях самоизоляции непонятно, как вообще вызвать призывника в военкомат. Алеткин продолжает:

— Повестку ему должны вручить лично, но на работе или в университете этого теперь не сделать, а по месту прописки его вполне может не быть: призывник имеет право самоизолироваться где-нибудь дома у друзей и вполне законно не выходить оттуда.

Но даже если призывника удастся вызвать в военкомат, это противоречит условиям режима самоизоляции.

— Вручают тебе на работе или дома повестку, ты обязан по ней явиться. А о какой самоизоляции тут может идти речь, когда толпы призывников бегают в трусах по военкоматам? У нас же призываются 135 тысяч по всей России, а реально в военкоматы приходят миллионы. Поэтому военкоматы просто сдвигают срок на две недели в надежде, что что-то изменится, — предполагает правозащитник.

Алеткин обращает внимание на еще один момент, который может стать своеобразным лайфхаком для тех, кто оттягивает день отправки в армию. Решение призывной комиссии можно обжаловать через суд, на время рассмотрения дела действие решения приостанавливается. Согласно постановлению Верховного суда РФ, суды в условиях пандемии будут рассматривать только безотлагательные дела и дела в порядке упрощенного производства. То есть дело имеет ненулевые шансы залежаться в суде довольно долго, и не факт, что его рассмотрят в период нынешнего призыва.

Даже если призывника удастся вызвать в военкомат, это противоречит условиям режима самоизоляции. Фото Олега Тихонова

А не в опасности ли дембель?

Есть еще один момент, на который обращают внимание родители тех, кто сейчас дослуживает в армии последние дни. Если призыв сдвинется, то не задержат ли в войсках тех, кто должен вскоре уволиться в запас?

Алеткин объясняет, что сроки увольнения установлены день в день спустя год после отправки в армию, и поскольку закон «О воинской обязанности и военной службе» неизменен, то и уволиться все должны вовремя. В этом вопросе у командиров частей нет особых лазеек, чтобы оставить срочника в части. Есть исключения: например, для матросов на кораблях, находящихся в боевом походе, но такое встречается редко. Плюс в армии до сих пор остается осенний призыв, которому до конца службы еще около полугода.

Александр Артемьев