Билялов стал первым в рейтинге тюбетеек в «Ак Барсе»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов больше всех в сезоне-2019/20 выигрывал приз лучшему игроку матча и победил в рейтинге тюбетеек, сообщает пресс-служба казанцев.

Голкипер пять раз признавался лучшим и обошел нападающего Станислава Галиева на одну номинацию. По три раза игроком матча становились Данис Зарипов, Джастин Азеведо, Михаил Глухов, Эмиль Галимов и Дмитрий Воронков.

Также Билялов стал одним из открытий регулярного чемпионата КХЛ, побив рекорд России по количеству «сухих» минут подряд.

Рейтинг тюбетеек в «Ак Барсе» был введен перед началом нынешнего сезона. После каждого победного матча в раздевалке клуба лучшему игроку встречи среди казанцев вручается тюбетейка.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции. В первом раунде плей-офф казанцы в четырех матчах одолели «Нефтехимик» (4:0). Следующим соперником «Ак Барса» должен был стать уфимский «Салават Юлаев», но КХЛ досрочно завершила сезон из-за угрозы распространения коронавируса.