«Рубин» в виртуальной лиге РПЛ обыграл «Уфу»

«Рубин» обыграл в виртуальной лиге РПЛ «Уфу» (2:0) в онлайн-симуляторе PES-2020.

За казанцев в конце первого тайма отличились Иван Игнатьев и Евгений Марков.

«Рубином» на этом турнире управляет полузащитник Хвича Кварацхелия, «Уфу» представляет хавбек Артем Голубев.

Напомним, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проведут виртуальный сезон в футбольном симуляторе PES 2020 в рамках турнира «Самая быстрая лига».

За каждую команду за джойстиком выступает один из футболистов клуба, который доиграет сезон там, где он прервался в реальности, с 23-го тура.