Клубы РПЛ доиграют сезон в онлайн-симуляторе PES 2020

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проведут виртуальный сезон в футбольном симуляторе PES 2020 в рамках турнира «Самая быстрая лига».

За каждую команду за джойстиком будет выступать один из футболистов клуба, который доиграет сезон там, где он прервался в реальности, с 23-го тура. «Рубин» в соревнованиях представит полузащитник Хвича Кварацхелия, за «Уфу» сыграет хавбек Артем Голубев.

Первый матч на турнире клубы проведут завтра, 28 марта. Соперники будут теми же, которые были запланированы по календарю РПЛ. Финальные игры состоятся в воскресенье, 5 апреля.

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