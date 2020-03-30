Буцаев объяснил причины поражения в плей-офф от «Ак Барса»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев рассказал о причинах вылета в первом раунде плей-офф от казанского «Ак Барса» (0:4).

«В плей-офф мы сделали все возможное, чтобы дать бой победителю конференции. Мы хотели не просто покусать «Ак Барс», а закуситься с ним. По самоотдаче и желанию у меня нет претензий к команде.

Мы подошли к плей-офф не в оптимальном физическом состоянии. После дальневосточного выезда регулярки мы испытывали проблемы со здоровьем игроков. Психологический фактор тоже сыграл свою роль — примерно десять последних матчей регулярки были для нас как седьмая игра серии плей-офф», — сказал Буцаев.

Напомним, «Нефтехимик» по итогам регулярного сезона КХЛ занял 8-е место в Восточной конференции. В плей-офф нижнекамцы в четырех матчах уступили «Ак Барсу» и завершили сезон.

Сразу после этого клуб принял решение продлить контракт с тренерским штабом команды во главе с Вячеславом Буцаевым.

Сегодня в «Реальном времени» вышло интервью с директором «Нефтехимика» Игорем Ларионовым, где он рассказал о новой концепции работы нижнекамцев над привлечением болельщиков.