«Ак Барс» намерен сохранить вратарей Рейдеборна и Билялова

«Ак Барс» намерен продлить контракты с вратарями команды Адамом Рейдеборном и Тимуром Биляловым, сообщает «РИА Новости».

По словам источника, в клубе заинтересованы в сохранении нынешней вратарской бригады. Действующие соглашения Рейдеборна и Билялова с «Ак Барсом» рассчитаны до 30 апреля 2020 года. Ситуацию с контрактами прокомментировал генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

«Пока идут переговоры», — заявил функционер.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Билялову со стороны нескольких клубов из НХЛ. Чуть позже, вратарь подтвердил данную информацию.

Рейдеборн в интервью в Швеции заявил, что готов остаться в «Ак Барсе», если от клуба поступит хорошее контрактное предложение.