Вратарь «Ак Барса» Билялов подтвердил интерес от клубов НХЛ

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подтвердил интерес к нему со стороны клубов НХЛ, а также рассказал о ситуации вокруг продления контракта с казанской командой.

— Разговоры об интересе из НХЛ были только в СМИ?

— Нет, люди выходили на меня, были контакты. Но, опять же, все это я перевожу на агентов, они этим занимаются. У меня сейчас такой сезон, когда надо с лучшей стороны себя показать. Пока вообще мыслей даже нет, куда ехать, что делать после сезона. Все идет своим чередом, главное — каждую игру отрабатывать на максимум.

— Но в теории вы могли бы сорваться в Северную Америку после одного успешного сезона?

— Когда тебя реально ждут — это одно, когда едешь в неизвестность — это другое.

— Так или иначе, скоро вам предстоит подписать первый серьезный контракт.

— Все зависит от плей-офф. Смысл загадывать? Сыграю хорошо — будет хороший контракт, сыграю плохо — все будет не так хорошо, — сказал Билялов.

Напомним, ранее сообщалось, что Билялов отказался продлевать контракт с казанским клубом и хочет рассмотреть варианты с продолжением карьеры в НХЛ.