Медведев заявил о возможном введении более жестких мер для борьбы с коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил введение более жестких мер в России при ухудшении ситуации с коронавирусом.

Медведев отметил, что ситуация крайне серьезная и призвал отнестись с пониманием, но без паники.

«Мы должны быть готовы к разным сценариям ее [ситуации с распространением коронавируса] развития. Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений. Поэтому важно сделать все, чтобы это не случилось. В истории человечества это не первая эпидемия, и все мы знаем, что, объединившись, люди смогли победить не одну болезнь», — заявил в соцсетях.

Медведев отметил, что пандемия приведет к мировому кризису. При этом Россия «столкнулась с двойным шоком» — к вирусу добавилось падение нефтяных котировок. При этом он назвал экономические вопросы вторичными.

