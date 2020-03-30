Тренер «КАМАЗа» Бояринцев готовится сдать экзамены на лицензию Pro

Тренер «КАМАЗа» Денис Бояринцев рассказал о своих планах на время карантина из-за коронавируса. Наставник челнинской команды намерен подготовиться к сдаче экзаменов на тренерскую лицензию Pro.

«Сейчас занимаюсь аттестационной работой, готовлюсь к экзамену на тренерскую лицензию Pro. Целый день уделяю учебе. Экзамен должен быть в конце мая, надеюсь, что вся история с вирусом пройдет, и сдадим все в срок. Возможно, это будет дистанционно», — сказал Бояринцев.

Напомним, ранее стало известно, что «КАМАЗ» в полном составе отправится на 14-дневный карантин после приезда со сборов в Турции.

Денис Бояринцев вошел в тренерский штаб челнинской команды нынешней зимой вместо Сергея Попкова, перешедшего на работу в «Тюмень».

Сезон-2019/20 он начинал на посту главного тренера ивановского «Текстильщика». После первой части чемпионата ФНЛ Бояринцев был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. После 25 туров ивановский клуб с 17 очками занимает 19-ю строчку турнирной таблицы.