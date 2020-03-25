«КАМАЗ» вернулся из Турции и уйдет на карантин

Футболисты и тренерский штаб «КАМАЗа» вернулись с учебно-тренировочного сбора в Турции, сообщает пресс-служба челнинского клуба, сопроводив запись в соцсетях картинкой с отсылкой к фильму «Брат-2».

«Мальчик, гречки нам принеси. Нам еще 14 дней дома сидеть», — говорится в сообщении.

После возвращения весь состав и персонал команды планирует уйти на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. На данный момент в клубе разрабатывают общий алгоритм действия, заявил генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов.

Также в команде в случае необходимости готовы сдать тесты на коронавирус.

Напомним, ранее «КАМАЗ» представил новую форму на время эпидемии в стиле костюма химзащиты.