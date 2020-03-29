Журналисты назвали вероятную дату открытия перенесенной Олимпиады в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) и японские организаторы определились с временными рамками перенесенной на 2021 год Олимпиады. Скорее всего соревнования пройдут в июле.
Наиболее вероятной датой открытия японские СМИ называют — 23 июля 2021 гола, передает «Интерфакс».
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о задержке примерно на один год во вторник после переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.
Перенос Олимпиады является сильным ударом по Японии, которая вложила $12 млрд в подготовку, отмечают СМИ.
Ранее «Реальное время» писало о спортсменах, которых зрители могут не дождаться в 2021-м.
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