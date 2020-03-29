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Журналисты назвали вероятную дату открытия перенесенной Олимпиады в Токио

07:33, 29.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
Журналисты назвали вероятную дату открытия перенесенной Олимпиады в Токио
Фото: tvc.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) и японские организаторы определились с временными рамками перенесенной на 2021 год Олимпиады. Скорее всего соревнования пройдут в июле.

Наиболее вероятной датой открытия японские СМИ называют — 23 июля 2021 гола, передает «Интерфакс».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о задержке примерно на один год во вторник после переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.

Перенос Олимпиады является сильным ударом по Японии, которая вложила $12 млрд в подготовку, отмечают СМИ.

Ранее «Реальное время» писало о спортсменах, которых зрители могут не дождаться в 2021-м.

Спорт
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