Кто из российских звезд «не доживет» до Токио?

Пловец Колесников и легкоатлеты могут даже порадоваться переносу Олимпиады

Перенос летней Олимпиады на один год может пагубно сказаться на карьерах самых возрастных российских (и не только) спортсменов. Есть целая плеяда звезд, которая выстраивала свою подготовку в расчете на старт в Токио в этом году. «Реальное время» размышляет о том, кого мы увидели бы в 2020-м году, но можем не дождаться в 2021-м.

Какие планы у Светланы?



Синхронистка Светлана Ромашина строила свою жизнь с расчетом на старт в Токио. Родила дочь в ноябре 2017-го, приостановив карьеру и поступив на учебу в Поволжскую академию спорта, начала сотрудничество с федерацией синхронного плавания Татарстана, заняв должность первого вице-президента, и, главное, проводила разнообразную работу с детьми, включая мастер-классы. Ромашиной в сентябре этого года исполнится 31 год, и жизнь подсказывала, да и сама Светлана осознавала, что это критический для данного вида спорта возраст.

Нынешним летом Ромашина планировала закончить образование и приступить к работе, благо республика пошла еще дальше в развитии синхронного плавания, открыв здесь «Школу Татьяны Покровской». Вопрос о переезде спортсменки в республику из Москвы не стоял остро, поскольку на юрфаке КГУ учился ее супруг Николай Захаров, у которого в Казани работали дедушка с бабушкой. Кстати, дополнительный год предоставляет возможность татарстанским чиновникам проработать вопрос о переходе Ромашиной в состав сборной нашей республики. Понятно же, что в данном случае она не «мертвая душа», а потенциальный житель Татарстана.

Помимо сказанного, возникает вопрос: в каком качестве переедет сюда Светлана? Сейчас у нее пять золотых олимпийских наград и 21 медаль чемпионатов мира.

Синхронистка Светлана Ромашина строила свою жизнь с расчетом на старт в Токио. Фото vesti.ru

Может быть, Олимпиаду в Японии необходимо совместить с чемпионатом мира там же?

Кстати, интересен вопрос с чемпионатом мира по водным видам спорта, который тоже запланирован на 2021 год и тоже в Японии, только в городе Фукуока. Причем даты его проведения — 16 июля — 1 августа пересекаются со стартом Олимпиады-2020 — 24 июля — 9 августа. По идее, ЧМ могли бы провести в рамках олимпийских стартов, поскольку развести по летнему календарю два таких мероприятия практически невозможно. Поэтому и в 2016 году, и в 2012-м, когда проводили чемпионаты Европы, попадающие на год олимпийского старта, проводили их в мае. В 2012 году финансовые обстоятельства заставили развести эти старты по двум странам: плавание было в венгерском Дебрецене, а прыжки в воду и синхронное плавание — в голландском Эйндховене. Там же состоялся чемпионат Европы 2008 года, но только в марте. А теперь возникает вопрос — потянет ли одна страна сразу два крупных международных старта на фоне того экономического кризиса, который наверняка повлечет за собой нынешний коронавирус?

Мы так плотно остановились на водных видах спорта, поскольку в числе возрастных российских спортсменов есть сразу три пловца. Анастасии Фесиковой (Зуевой) в мае нынешнего года будет 30 лет, Юлии Ефимовой в апреле исполнится 28, а Владимиру Морозову столько же в июне. Через год они станут еще старше. Тут надо еще учитывать «усталость металла», поскольку за плечами Ефимовой уже 12 лет карьеры на самом высоком уровне, у Фесиковой чуть меньше, но там еще был период с рождением сына, что заставляет организм спортсменки дополнительно мобилизоваться. Анастасия, предвидя вариант окончания карьеры, уже пробовала себя на тренерском поприще вместе с супругом Сергеем Фесиковым, который в свой 31 год также относится к «уходящим натурам». Хотя в прошлом году Фесиков показал себя отличным эстафетчиком, завоевав две медали на чемпионате Европы в короткой воде. Но…

И у Сергея, и у его супруги, и даже у Морозова появились конкуренты в стране. Морозов уже не самый быстрый в России в вольном стиле, поскольку сейчас он проигрывает 23-летнему Владиславу Гриневу. А дополнительный год позволит залечить травму плеча спинисту Клименту Колесникову, который успешно пробует себя в вольном стиле. Как и Евгений Рылов, кстати, но у него будет большая загруженность в основной дисциплине — плавании на спине.

Юлия Ефимова уже обозначила свою готовность выступать в Токио-2021. Фото wikipedia.org

Ефимова в интервью «РИА-Спорт» уже обозначила свою готовность выступать в Токио-2021: «…Буду стараться, готовиться. Если честно, после Олимпиады в Рио мне уже ничего не страшно». Ну, кстати, да, с моральной точки зрения Ефимовой действительно ничего не страшно, но с точки зрения конкуренции есть вопросы. На чемпионате России 2019 года Ефимова была второй на сотне брассом после Анны Белоусовой и третьей на двухсотке после Евгении Чикуновой и Марии Темниковой. Участие на 200 метров на ЧМ состоялось только благодаря решению федерации, которая делегировала 15-летнюю Чикунову на первенство Европы-2019 в Казани. С учетом того, что отбор на Олимпиаду осуществляется на чемпионате России (еще один вопрос с местом его проведения), конкурентки Ефимовой могут выйти на пик формы на отборе, тем самым став вдвойне опаснее.

В волейболе может возникнуть проблема со связкой. «Прямо сейчас» Сергею Гранкину — 35 лет, Александру Бутько — 34 года, в женской сборной всем лидерам за 30 — Наталье Гончаровой, Татьяне Кошелевой, Евгении Старцевой. Это не критично для сборных, а вот для кого-то из спортсменов может стать преградой.

В легкой атлетике может наступить хоть какая-то ясность

Единственный плюс переноса Олимпиады (кроме того, что пловец Колесников залечит свои травмы) можно найти в легкой атлетике. Перспективы участия наших спортсменов в Токио были очень призрачные, а вот полученный год можно использовать для разрешения всех проблем с WADA. Кстати, что-то давно не слышно новостей от этой организации, хотя, казалось бы, именно она могла бы внести оживление в застывший мир профессионального спорта.

В прошлом сезоне российские гимнасты триумфально выступили на чемпионате мира. Но двоим из триумфаторов, Денису Аблязину и Давиду Белявскому, в этом году будет по 28. В принципе, действующий олимпийский чемпион Кохэй Утимура из Японии выступал до 29 лет, но тут есть одно но. С Олимпиады в Токио в командных соревнованиях будут стартовать по четыре, а не пять гимнастов. То есть сам состав команды сократится с шести до пяти человек. Лидеры сборной России «прямо сейчас» Артур Далалоян и Никита Нагорный и моложе, и сильнее, что продемонстрировали победами в многоборье на двух последних чемпионатах мира. В сборной есть уже и молодые и одновременно обстрелянные Ланкин, Поляшов, Стретович, а потому за олимпийские перспективы ветеранов команды тревожно.

Лидеры сборной России «прямо сейчас» Артур Далалоян (на фото) и Никита Нагорный и моложе, и сильнее, что продемонстрировали победами в многоборье на двух последних чемпионатах мира. Фото vk.com

Почти без шансов в этой ситуации выглядят экс-украинцы Николай Куксенков и Олег Степко, который после Украины успел выступить и за Азербайджан.

У Татарстана в этом виде спорта есть свои интересы в лице воспитанников местной школы Максима Синичкина и Александра Чичерова, но, похоже, их время еще не настало.

Что касается женской гимнастики, то уже закончила карьеру Алия Мустафина, не до конца справившаяся с задачей возвращения в спорт после замужества и рождения ребенка. Впрочем, Мустафина уже успела развестись. Семейная лодка разбилась о быт, несмотря на то, что ее создавали два профессиональных спортсмена (экс-супруг Алии Алексей Зайцев занимался бобслеем, — прим. авт.). Судя по всему близка к завершению карьеры и Мария Пасека. Во время Олимпиады ей уже было бы 25, возраст для женской гимнастики близкий к предельному, и то, что она недавно объявила перерыв в карьере, напоминает отложенное прощание.

Ответы на многие вопросы дал бы чемпионат России в Пензе, запланированный на 20—27 марта, но в итоге его перенос (отмена) породил дополнительный вопрос: а нужен ли он в нынешних условиях? Потеряв статус отборочного, он превращается в полупроходной. Среди участниц этого чемпионата значилась, кстати, Татьяна Набиева, в 2010 году чемпионка мира, в 2014-м — бронзовый призер, оба раза в команде, в 2019-м — двукратный призер летней Универсиады. Парадокс фигурного катания, спортивной и художественной гимнастик, где можно стать суперзвездой, будучи еще школьницей, а потом «доживать» спортивный век, выступая на Универсиадах.

Раз уж мы упомянули художественную гимнастику, то есть смысл завершить наши прогнозы этим нежным видом спорта. Десятилетиями спортсменки жили в нем олимпийскими циклами. В последние годы два цикла успела «освоить» Евгения Канаева, уйдя из спорта в 22 года. Олимпийская чемпионка Рио Маргарита Мамун ушла на пороге 21-летия. Ее соперницы «извне» Анна Ризатдинова из Украины и белоруска Мелитина Станюта ушли в 22-23 года, и это, наверное, край для современной художки.

Аверины, которым к окончанию Олимпиады в Токио исполнится по 23 года, могут спокойно готовиться к Играм: у них практически нет конкуренток. Фото vfrg.ru

Сейчас лидерами сборной являются сестры-близняшки Арина и Дина Аверины. В сборной России есть еще Екатерина Селезнева, но ей уже в мае нынешнего года будет 25 (!). Есть более молодая Александра Солдатова, но новости от этой спортсменки пугали еще до пандемии. То падала в обморок, то якобы пыталась покончить с собой, о чем свидетельствовали порезы на руках — факт в том, что оказалась в больнице, и это не была травма. Поэтому Аверины, которым к окончанию Олимпиады в Токио исполнится по 23 года, могут спокойно готовиться к Играм: у них практически нет конкуренток.

