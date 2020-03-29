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Кто из российских звезд «не доживет» до Токио?

07:00, 29.03.2020

Пловец Колесников и легкоатлеты могут даже порадоваться переносу Олимпиады

Кто из российских звезд «не доживет» до Токио?
Фото: prosports.kz

Перенос летней Олимпиады на один год может пагубно сказаться на карьерах самых возрастных российских (и не только) спортсменов. Есть целая плеяда звезд, которая выстраивала свою подготовку в расчете на старт в Токио в этом году. «Реальное время» размышляет о том, кого мы увидели бы в 2020-м году, но можем не дождаться в 2021-м.

Какие планы у Светланы?

Синхронистка Светлана Ромашина строила свою жизнь с расчетом на старт в Токио. Родила дочь в ноябре 2017-го, приостановив карьеру и поступив на учебу в Поволжскую академию спорта, начала сотрудничество с федерацией синхронного плавания Татарстана, заняв должность первого вице-президента, и, главное, проводила разнообразную работу с детьми, включая мастер-классы. Ромашиной в сентябре этого года исполнится 31 год, и жизнь подсказывала, да и сама Светлана осознавала, что это критический для данного вида спорта возраст.

Нынешним летом Ромашина планировала закончить образование и приступить к работе, благо республика пошла еще дальше в развитии синхронного плавания, открыв здесь «Школу Татьяны Покровской». Вопрос о переезде спортсменки в республику из Москвы не стоял остро, поскольку на юрфаке КГУ учился ее супруг Николай Захаров, у которого в Казани работали дедушка с бабушкой. Кстати, дополнительный год предоставляет возможность татарстанским чиновникам проработать вопрос о переходе Ромашиной в состав сборной нашей республики. Понятно же, что в данном случае она не «мертвая душа», а потенциальный житель Татарстана.

Помимо сказанного, возникает вопрос: в каком качестве переедет сюда Светлана? Сейчас у нее пять золотых олимпийских наград и 21 медаль чемпионатов мира.

Синхронистка Светлана Ромашина строила свою жизнь с расчетом на старт в Токио. Фото vesti.ru

Может быть, Олимпиаду в Японии необходимо совместить с чемпионатом мира там же?

Кстати, интересен вопрос с чемпионатом мира по водным видам спорта, который тоже запланирован на 2021 год и тоже в Японии, только в городе Фукуока. Причем даты его проведения — 16 июля — 1 августа пересекаются со стартом Олимпиады-2020 — 24 июля — 9 августа. По идее, ЧМ могли бы провести в рамках олимпийских стартов, поскольку развести по летнему календарю два таких мероприятия практически невозможно. Поэтому и в 2016 году, и в 2012-м, когда проводили чемпионаты Европы, попадающие на год олимпийского старта, проводили их в мае. В 2012 году финансовые обстоятельства заставили развести эти старты по двум странам: плавание было в венгерском Дебрецене, а прыжки в воду и синхронное плавание — в голландском Эйндховене. Там же состоялся чемпионат Европы 2008 года, но только в марте. А теперь возникает вопрос — потянет ли одна страна сразу два крупных международных старта на фоне того экономического кризиса, который наверняка повлечет за собой нынешний коронавирус?

Мы так плотно остановились на водных видах спорта, поскольку в числе возрастных российских спортсменов есть сразу три пловца. Анастасии Фесиковой (Зуевой) в мае нынешнего года будет 30 лет, Юлии Ефимовой в апреле исполнится 28, а Владимиру Морозову столько же в июне. Через год они станут еще старше. Тут надо еще учитывать «усталость металла», поскольку за плечами Ефимовой уже 12 лет карьеры на самом высоком уровне, у Фесиковой чуть меньше, но там еще был период с рождением сына, что заставляет организм спортсменки дополнительно мобилизоваться. Анастасия, предвидя вариант окончания карьеры, уже пробовала себя на тренерском поприще вместе с супругом Сергеем Фесиковым, который в свой 31 год также относится к «уходящим натурам». Хотя в прошлом году Фесиков показал себя отличным эстафетчиком, завоевав две медали на чемпионате Европы в короткой воде. Но…

И у Сергея, и у его супруги, и даже у Морозова появились конкуренты в стране. Морозов уже не самый быстрый в России в вольном стиле, поскольку сейчас он проигрывает 23-летнему Владиславу Гриневу. А дополнительный год позволит залечить травму плеча спинисту Клименту Колесникову, который успешно пробует себя в вольном стиле. Как и Евгений Рылов, кстати, но у него будет большая загруженность в основной дисциплине — плавании на спине.

Юлия Ефимова уже обозначила свою готовность выступать в Токио-2021. Фото wikipedia.org

Ефимова в интервью «РИА-Спорт» уже обозначила свою готовность выступать в Токио-2021: «…Буду стараться, готовиться. Если честно, после Олимпиады в Рио мне уже ничего не страшно». Ну, кстати, да, с моральной точки зрения Ефимовой действительно ничего не страшно, но с точки зрения конкуренции есть вопросы. На чемпионате России 2019 года Ефимова была второй на сотне брассом после Анны Белоусовой и третьей на двухсотке после Евгении Чикуновой и Марии Темниковой. Участие на 200 метров на ЧМ состоялось только благодаря решению федерации, которая делегировала 15-летнюю Чикунову на первенство Европы-2019 в Казани. С учетом того, что отбор на Олимпиаду осуществляется на чемпионате России (еще один вопрос с местом его проведения), конкурентки Ефимовой могут выйти на пик формы на отборе, тем самым став вдвойне опаснее.

В волейболе может возникнуть проблема со связкой. «Прямо сейчас» Сергею Гранкину — 35 лет, Александру Бутько — 34 года, в женской сборной всем лидерам за 30 — Наталье Гончаровой, Татьяне Кошелевой, Евгении Старцевой. Это не критично для сборных, а вот для кого-то из спортсменов может стать преградой.

В легкой атлетике может наступить хоть какая-то ясность

Единственный плюс переноса Олимпиады (кроме того, что пловец Колесников залечит свои травмы) можно найти в легкой атлетике. Перспективы участия наших спортсменов в Токио были очень призрачные, а вот полученный год можно использовать для разрешения всех проблем с WADA. Кстати, что-то давно не слышно новостей от этой организации, хотя, казалось бы, именно она могла бы внести оживление в застывший мир профессионального спорта.

В прошлом сезоне российские гимнасты триумфально выступили на чемпионате мира. Но двоим из триумфаторов, Денису Аблязину и Давиду Белявскому, в этом году будет по 28. В принципе, действующий олимпийский чемпион Кохэй Утимура из Японии выступал до 29 лет, но тут есть одно но. С Олимпиады в Токио в командных соревнованиях будут стартовать по четыре, а не пять гимнастов. То есть сам состав команды сократится с шести до пяти человек. Лидеры сборной России «прямо сейчас» Артур Далалоян и Никита Нагорный и моложе, и сильнее, что продемонстрировали победами в многоборье на двух последних чемпионатах мира. В сборной есть уже и молодые и одновременно обстрелянные Ланкин, Поляшов, Стретович, а потому за олимпийские перспективы ветеранов команды тревожно.

Лидеры сборной России «прямо сейчас» Артур Далалоян (на фото) и Никита Нагорный и моложе, и сильнее, что продемонстрировали победами в многоборье на двух последних чемпионатах мира. Фото vk.com

Почти без шансов в этой ситуации выглядят экс-украинцы Николай Куксенков и Олег Степко, который после Украины успел выступить и за Азербайджан.

У Татарстана в этом виде спорта есть свои интересы в лице воспитанников местной школы Максима Синичкина и Александра Чичерова, но, похоже, их время еще не настало.

Что касается женской гимнастики, то уже закончила карьеру Алия Мустафина, не до конца справившаяся с задачей возвращения в спорт после замужества и рождения ребенка. Впрочем, Мустафина уже успела развестись. Семейная лодка разбилась о быт, несмотря на то, что ее создавали два профессиональных спортсмена (экс-супруг Алии Алексей Зайцев занимался бобслеем, — прим. авт.). Судя по всему близка к завершению карьеры и Мария Пасека. Во время Олимпиады ей уже было бы 25, возраст для женской гимнастики близкий к предельному, и то, что она недавно объявила перерыв в карьере, напоминает отложенное прощание.

Ответы на многие вопросы дал бы чемпионат России в Пензе, запланированный на 20—27 марта, но в итоге его перенос (отмена) породил дополнительный вопрос: а нужен ли он в нынешних условиях? Потеряв статус отборочного, он превращается в полупроходной. Среди участниц этого чемпионата значилась, кстати, Татьяна Набиева, в 2010 году чемпионка мира, в 2014-м — бронзовый призер, оба раза в команде, в 2019-м — двукратный призер летней Универсиады. Парадокс фигурного катания, спортивной и художественной гимнастик, где можно стать суперзвездой, будучи еще школьницей, а потом «доживать» спортивный век, выступая на Универсиадах.

Раз уж мы упомянули художественную гимнастику, то есть смысл завершить наши прогнозы этим нежным видом спорта. Десятилетиями спортсменки жили в нем олимпийскими циклами. В последние годы два цикла успела «освоить» Евгения Канаева, уйдя из спорта в 22 года. Олимпийская чемпионка Рио Маргарита Мамун ушла на пороге 21-летия. Ее соперницы «извне» Анна Ризатдинова из Украины и белоруска Мелитина Станюта ушли в 22-23 года, и это, наверное, край для современной художки.

Аверины, которым к окончанию Олимпиады в Токио исполнится по 23 года, могут спокойно готовиться к Играм: у них практически нет конкуренток. Фото vfrg.ru

Сейчас лидерами сборной являются сестры-близняшки Арина и Дина Аверины. В сборной России есть еще Екатерина Селезнева, но ей уже в мае нынешнего года будет 25 (!). Есть более молодая Александра Солдатова, но новости от этой спортсменки пугали еще до пандемии. То падала в обморок, то якобы пыталась покончить с собой, о чем свидетельствовали порезы на руках — факт в том, что оказалась в больнице, и это не была травма. Поэтому Аверины, которым к окончанию Олимпиады в Токио исполнится по 23 года, могут спокойно готовиться к Играм: у них практически нет конкуренток.

Джаудат Абдуллин
СпортВодные виды спорта Татарстан
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