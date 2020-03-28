Ozon: предприниматели из Казани стали активно регистрировать производства

Интернет-платформа Ozon сообщила о двукратном росте числа продавцов на регистрацию на своем маркетплейсе. Так, за последнюю неделю количество новых компаний выросло более чем в 2 раза по сравнению со средним значением 2020 года, а за 24 марта на площадку пришло более 600 новых продавцов.

Всего же в процессе регистрации находятся 23 тыс. компаний, пишет ТАСС.

Ozon также отмечает рост числа зарегистрированных на маркетплейсе региональных производств и компаний — здесь активнее себя проявляют предприниматели из Казани, Екатеринбурга и Новосибирска.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить плановые и внеплановые проверки бизнеса. Это не относится только к случаям, когда основанием проверки стало причинение вреда жизни и здоровью граждан или возникновение чрезвычайных ситуаций.