Россия полностью закрыла границы

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил с 30 марта ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ. Об этом говорится в документе на сайте правительства.

Также запрет коснется сухопутного участка российско-белорусской государственной границы.

Исключения будут сделаны для граждан Российской Федерации, являющихся дипломатическими работниками МИДа России, водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. Также это затронет граждан РФ, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.



Ранее о том, что границу полностью могут закрыть, писали СМИ.