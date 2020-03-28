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Россия полностью закрыла границы

17:12, 28.03.2020
Россия полностью закрыла границы
Фото: publicdomainpictures.net

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил с 30 марта ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ. Об этом говорится в документе на сайте правительства.

    Также запрет коснется сухопутного участка российско-белорусской государственной границы.

    Исключения будут сделаны для граждан Российской Федерации, являющихся дипломатическими работниками МИДа России, водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. Также это затронет граждан РФ, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

    Ранее о том, что границу полностью могут закрыть, писали СМИ.

    Общество
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