СМИ: российские власти собираются ужесточить меры по борьбе с коронавирусом — вплоть до закрытия границ

Российские власти намерены ужесточить меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Сейчас скорость распространения вируса соответствует показателям Испании, Германии, Франции и Великобритании. Прирост каждый день составляет 27—33%.

По данным источника «РИА Новости», власти собираются закрыть границы, провести массовое тестирование контактировавших с заболевшими. Все места массового скопления людей будут закрыты, люди должны быть в изоляции.

Напомним, что, по последним данным, в России выявлено 306 случаев заболевания, из которых 56 — в последние сутки.

