В Казани прошла панихида в память татарского певца Рафаэля Сахабиева — видео

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В Доме актера состоялась панихида в память оперного певца, заслуженного и народного артист ТАССР Рафаэля Сахабиева, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Проститься с артистом в Доме актера собрались деятели искусств республики и любимые зрители. Артист был похоронен на кладбище поселка Мирный.

Рафаиль Сахабиев скончался накануне в возрасте 67 лет. Он родился 8 июля 1951 года в селе Шингальчи Нижнекамского района ТАССР. В 1976 году окончил Казанскую государственную консерваторию. Солист Татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля (с 1976 года). С 1974 года ведет концертную деятельность, с 2001 года — доцент.