В России запустили производство нового теста на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью запустил в производство новой тест-системы по выявлению коронавирусной инфекции нового типа методом полимеразной цепной реакции АмплиТест SARS-CoV-2.

Как рассказали в Минздраве, новая система выявляет вирус при меньшем его содержании в образце. Ежедневно планируется производить не менее 10 тыс. тестов, в дальнейшем будут производить по 50 тыс. тестов в день.

Напомним, 20 марта Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему с укороченной пробоподготовкой для диагностики коронавирусной инфекции. Тест позволит получить результат менее чем за 90 минут.