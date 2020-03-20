В России представили тест на коронавирус, дающий результат менее чем за полтора часа

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему с укороченной пробоподготовкой для диагностики коронавирусной инфекции.

Как сообщила пресс-служба, тест позволит получить результат менее чем за 90 минут. На следующей неделе систему представят на государственную регистрацию.

Уточняется, что тесты разработаны с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.



Ранее Российский фонд прямых инвестиций, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Яндекс» и Mail.ru Group создали альянс по борьбе с коронавирусом. Главной его задачей станет обеспечение оперативного тестирования населения на новый вирус.