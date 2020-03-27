Итоги дня: остановка производств в Татарстане, перенос ЕГЭ, смерть поэта Роберта Миннуллина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 марта.
- Пять крупных предприятий республики, на которых трудятся около 80 тысяч работников, объявили об особых мерах. КАМАЗ, «Казаньоргсинтез», КМПО, Казанский вертолетный завод и Казанский авиазавод остановят производство на неделю, «Татнефть» открывает загородные базы для временного содержания сотрудников, которые будут работать на добыче и переработке нефти. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане выявлен еще один заразившийся коронавирусной инфекцией. Таким образом, их число выросло до 11. Общее количество инфицированных в России увеличилось до 1 036. Зарегистрирован третий летальный исход. Также семь заболевших смогли вылечиться.
- Сегодня стало известно о кончине 71-летнего поэта Роберта Миннуллина. Прощание с ним состоится завтра, 28 марта, перед театром имени Галиаскара Камала.
- Российский лоукостер «Победа» объявил о приостановке полетов. Самолеты компании не будут выполнять рейсы с 1 апреля до 31 мая. Такое решение принято для реализации мер властей по борьбе с распространением коронавируса.
- Министерство здравоохранения России в четвертый раз обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа. Так, в них расширился список лекарств для лечения коронавируса.
- На территории общественных пространств Казани с 28 марта по 5 апреля не будут работать кафе, рестораны, пункты проката и другие объекты. Все запланированные мероприятия отменяются или переносятся на более поздний срок.
- Минпросвещения РФ решило перенести даты Единого госэкзамена (ЕГЭ) из-за угрозы распространения коронавируса. Экзамены планируется начать с 8 июня. ОГЭ же начнется с 9 июня. Ранее ЕГЭ планировали начать с 25 мая, а ОГЭ — с 22 мая.
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