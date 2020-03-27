Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России в четвертый раз обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению короновируса нового типа.

Так, в них расширился список лекарств для лечения коронавируса. В число препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации, дополнительно вошли лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, интерфероны.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выявлен еще один заразившийся коронавирусной инфекцией. Таким образом, их число выросло до 11. Общее количество инфицированных в России увеличилось до 1 036. Зарегистрирован третий летальный исход. Также семь заболевших смогли вылечиться.