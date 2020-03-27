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«Победа» приостановит полеты на два месяца

15:51, 27.03.2020
«Победа» приостановит полеты на два месяца
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российский лоукостер «Победа» объявил о приостановке полетов. Самолеты компании не будут выполнять рейсы с 1 апреля до 31 мая.

Такое решение принято для реализации мер властей по борьбе с распространением коронавируса, передают «Ведомости».

Газета приводит и версию источников о причинах приостановки полетов: руководство подсчитало, что убытки при простое будут ниже, чем при сегодняшней загрузке рейсов.

По данным Международной ассоциации аэропортов, спрос на полеты внутри России к концу марта упал примерно вдвое.

БизнесТранспорт
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