«Победа» приостановит полеты на два месяца

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российский лоукостер «Победа» объявил о приостановке полетов. Самолеты компании не будут выполнять рейсы с 1 апреля до 31 мая.

Такое решение принято для реализации мер властей по борьбе с распространением коронавируса, передают «Ведомости».

Газета приводит и версию источников о причинах приостановки полетов: руководство подсчитало, что убытки при простое будут ниже, чем при сегодняшней загрузке рейсов.

По данным Международной ассоциации аэропортов, спрос на полеты внутри России к концу марта упал примерно вдвое.