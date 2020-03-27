В Казани временно закроют все кафе, рестораны и пункты проката в парках

На территории общественных пространств Казани с 28 марта по 5 апреля не будут работать кафе, рестораны, пункты проката и другие объекты.

Все запланированные мероприятия отменяются или переносятся на более поздний срок, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Кроме того, в туалетах парков появилось антибактериальное мыло, а ручки, турники и детские площадки чаще обрабатывают дезинфицирующими средствами. Несмотря на это, казанцам советуют меньше посещать парки, соблюдать дистанцию с другими людьми и чаще мыть руки.

Ранее вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что с 28 марта все торговые центры республики закрываются до 5 апреля. Для отдельно стоящих заведений общепита пока установлен особый дезинфекционный режим и ограничена максимальная посадка — не более 20 человек в зале.

Но, как выяснило «Реальное время», ряд заведений вынуждены были приостановить работу уже сегодня. Подробнее — в материале издания.