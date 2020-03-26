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Глава Башкирии поручил всем чиновникам провериться на коронавирус

10:33, 26.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
Глава Башкирии поручил всем чиновникам провериться на коронавирус
Фото: Реальное время

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил всем членам госаппарата региона пройти тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на совещании по вопросам профилактики и снижения рисков завоза и распространения в регионе заболевания COVID-19.

«Я предлагаю и очень рекомендую всем членам правительства и главам муниципалитетов сдать тест. Потому что активнее нас с людьми сейчас никто не общается. Я первый сегодня сдам тест», — цитируют «Известия» Хабирова.

На сегодняшний день в Башкирии известны четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Общество Башкортостан
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