Глава Башкирии поручил всем чиновникам провериться на коронавирус
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил всем членам госаппарата региона пройти тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на совещании по вопросам профилактики и снижения рисков завоза и распространения в регионе заболевания COVID-19.
«Я предлагаю и очень рекомендую всем членам правительства и главам муниципалитетов сдать тест. Потому что активнее нас с людьми сейчас никто не общается. Я первый сегодня сдам тест», — цитируют «Известия» Хабирова.
На сегодняшний день в Башкирии известны четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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